الأزهر يحذر من اندساس المغرضين فى تظاهرات نصرة الأقصى بعد صلاة الجمعة

ودعا الأزهر الشريف، إلى اجتماع عاجل لكل من منظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية، من أجل اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الكيان الصهيونى تتناسب مع فداحة الحدث، فقد آن الأوان لتجاوز الشجب والإدانة واتخاذ مواقف مشرِّفة تتناسب مع حضارة العرب والمسلمين دفاعا عن مقدساتهم.
وشدد الأزهر الشريف، على أن الشعب المصرى كله قيادةً وشعباً يقف صفاً واحدًا من أجل نصرة الأقصى دون حاجة للمزايدة السياسية أو الاستغلال السياسى لهذه الأحداث من قبل بعض الجماعات المغرضة التى تدعو للتظاهر بالجامع الأزهر، الجمعة، دون ترخيص من السلطات المختصة، بهدف استغلال الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك؛ لخدمة أغراض تضر باستقرار الوطن وأمن المواطنين، واستغلال لآلام الأمة وجراحها.
وطالب الأزهر الشريف، أن يكون التعبير عن الرأى بالطرق التى رسمها القانون، ودون الإضرار بمصالح الوطن والمواطنين.