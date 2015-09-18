أمين شرطة يتفق مع مراقبين جنائيا للاستيلاء على أموال المواطنين

خطة المتهم للإيقاع بالضحية

بداية الواقعة

تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

رقم التليفون السر فى التوصل إلى صور المتهم

واقعة غريبة من نوعها شهدتها مدينة المحلة بطلها أمين الشرطة "أحمد.م.ا.د" من قسم ثان المحلة، فبدلا من أن يستغل مهام وظيفته فى حفظ الأمن وتأمين المواطنين والقضاء على الجريمة لجأ إلى حيل خبيثة للاحتيال والنصب على المواطنين وترويعهم والاستيلاء على أموالهم، وسول له الشيطان أن ينتحل صفة ضابط بمباحث الأموال العامة ليكون ستارا يختبأ خلفه للنصب على المواطنين حتى يكتمل مخططه استعان بـ4 مسجلين شقى خطر من المراقبين فى قضايا جنائية بقسم ثان المحلة.>وأعدوا سيارة ميكروباص تابعة لأحدهم واقتحموا منزل مواطن بحجة أنهم من مباحث الأموال العامة وقاموا بتفتيش مسكنه وسرقة 800 جنيه واصطحاب الضحية داخل السيارة الميكروباص واحتجازه دون وجه حق ومساومته لإطلاق سراحه مقابل دفع 11 ألف جنيه، فما كان من المجنى عليه إلا أن دبر المبلغ حتى يفلت من يد المتهمين وشاءت الأقدار أن يسقط المتهم الرئيسى و3 من معاونيه قبل أن يرتكب مثل هذه الوقائع مع ضحايا آخرين.>بداية الواقعة ببلاغ تلقاه العقيد علاء الغرباوى مأمور قسم ثان المحلة من مواطن اتهم فيه 5 أشخاص بانتحال صفة ضباط بمباحث الأموال العامة باقتحام منزله وتفتيشه وسرقة 800 جنيه واصطحابه داخل سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها واحتجازه دون وجه حق ومساومته لإطلاق سراحه، وعدم تحرير محضر مقابل دفع 11 ألف جنيه، وتمكن من تدبير المبلغ وأطلقوا سراحه وأدلى المجنى عليه بأوصاف المتهمين.>تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية ونظرا لما تمثله الجريمة من قيام بعض العناصر بانتحال صفة ضباط واقتحام منزل أحد المواطنين وترويعه، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية قاده العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة ضم الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الرئيسى "أمين الشرطة" بإعطاء رقمه لأحد جيران المجنى عليه فى محاولة لتجنيده لإبلاغه بوصول المجنى عليه لمنزله.>وبفحص الرقم تم التوصل إلى صور المتهم وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليه وتم إعداد مأمورية برئاسة العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود أسفرت عن ضبط المتهم أثناء تواجده بمنزله بعد أن تغيب عن العمل والتحفظ على سلاحه الميرى وضبط 3 من المسجلين جنائيا المشتركين فى ارتكاب الواقعة وهروب المتهم الرابع وتعرف المجنى عليه على المتهمين بعد ضبطهم تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.



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أمين الشرطة المتهم



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أمين الشرطة



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المتهم الثانى



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المتهم الثالث



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السيارة المستخدمة فى الواقعة