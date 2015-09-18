"النور بكفر الشيخ" يدفع بسيدتين فى القائمة و8 مرشحين بينهم 3 برلمانيين سابقين

أكد الدكتور محمد مصطفى خليفة، وكيل حزب النور، أن الحزب يدفع بـ8 مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية بنسبة 50%.

والمرشحون هم السيد خليفة "عضو برلمانى سابق عن دائرة بندر كفر الشيخ، والشحات منصور عن دائرة "مركز كفر الشيخ"، ومصطفى دراز عضو برلمانى سابق، وعبد المنعم صدقة عن دائرة "مركز دسوق"، ومحمد فيصل عبيدى "عضو برلمانى سابق" عن دائرة "مركز سيدى سالم"، والدكتور أحمد الجزار عن دائرة "مركز الحامول"، والدكتور محمد إسماعيل جاد الله عن دائرة "مركز البرلس"، والمهندس محمد مشرف عن دائرة "مركز مطوبس".

وأضاف خليفة، لـ"اليوم السابع" كما دفع الحزب بمرشحتين من السيدات فى القائمة، وهما الدكتورة عواطف على فرج صيدلانية "مركز سيدى سالم"، وميادة عاطف البلاصى "فلاحة مركز الرياض"، بالإضافة إلى الدكتور محمد أحمد عزب بيلا، وإسماعيل قطب شعبان "الرياض".

وأشار وكيل الحزب بكفر الشيخ، أن أحمد محمود عبد المقصود، وشهرته "أحمد سمك" مرشح الحزب فى انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة، تم استبعاده من كشوف المرشحين، لعدم استكماله تقديم تقرير الكشف الطبى الخاص به، عقب قرار الحزب بتخفيض أعداد مرشحيه على مستوى الجمهورية.

يذكر أن هناك مرشحى لحزب النور من بين المدرجين فى القوائم الفردى، سينسحبون من خوض الانتخابات بعد فترة الطعون، وهما الدكتور مصطفى خليفة "بندر كفر الشيخ"، وطارق المهدى بدائرة مركز كفر الشيخ عقب انتهاء فترة الطعون.