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شرم الشيخ تستضيف منتدى "التوجة الإستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى"

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نظم البنك المركزى اتحاد المصارف العربية، مساء الخميس، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك منتدى "الشمولى المالى: التوجة الإستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى" تحت رعاية هشام رامز محافظ، وذلك بمدينة شرم الشيخ شارك فى حفل الافتتاح وفود من عدة دول عربية وأجنبية، بالإضافة لأكبر رجال الاقتصاد والبنوك بمصر ومنهم الأستاذ محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية والأستاذ محمد الإتربى عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والأستاذ طارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى ونائبا عنه والأستاذة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية.

وقد أناب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى الحضور اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء الذى ألقى كلمة بالنيابة عنه رحب من خلالها بالحضور.

كما شكر القائمين على المنتدى لاختيارهم مدينة شرم الشيخ لانعقاد هذا المنتدى المهم ولعدة سنوات متواصلة مضت، ما يؤكد توافر الأمن والأمان بها، والذى يعد إضافة قوية لتعزيز الاقتصاد المصرى، ويساعد فى ضخ العديد من المشروعات الكبرى ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يسهم فى توفير فرص العمل، ما يدفع من عجلة التنمية فى كل المجالات، وأضاف أن كل إمكانيات المحافظة مسخرة لنجاح المنتدى وأعرب عن أمنياته باستضافة الدورة القادمة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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