ضبط صاحبى مخبز شامى لتهريبهما 750 كليو دقيق مجهول المصدر بالقاهرة

نجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط صاحبى مخبز شامى وبحوزتهما 750 كليو دقيق فاخر بدون بيانات، وتم مصادرة كل المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحبى مخبز أرغفة شامى يبيعاها للمواطنين بعد تصنيعها بدقيق فاخر مجهول المصدر ولا توجد به أى علامات تجارية، وانتقلت قوات الأمن إلى مقر المخبزين، وتم ضبط صاحبهما، وبحوزتهم 750 كليو دقيق مجهولة المصدر، وتم سحب العينات لإرسالها إلى إدارة التفتيش بوزارة الصحة للتحليل، وتم تحريز المضبوطات.