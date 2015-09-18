دعوى خلع لزوجة اتهمها زوجها بالتسبب فى الكوارث التى تحدث له وفشله فى حياته

أقامت"ندى.طاهر" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها "خيرى.عبداللاه" بعد 12 شهرا وادعت فيها باستحالة العشرة بينهما بسبب اقتناعه أنها السبب فى كل المصائب التى تحدث له فى حياته مؤخرا وفشله فى حياته ومعاقبتها على ذلك بالضرب .

وقالت الزوجة التى حملت دعواها رقم 3722 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة: عندما وافقت على الارتباط بزوجى لم أكن أتوقع أتعرض للإهانات والضرب واتهامات أخذ ينشرها بين الجميع حتى صدقوها وظنوا أننى بالفعل المتسببة فى الكوارث التى تحدث له ناسين بذلك أن كل ابتلاء هو من عند الله.

وتابعت "ندى": بعد الزواج ورجوعنا من شهر العسل شاء الله أن تتعرض الأسهم الخاصة بشركته فى البورصة للخسارة الفادحة وخلال تلك الفترة أصبح عصبيا بصورة جنونية، ورغم ذلك وقفت معه وصبرت وأعطيته كل ما أملك من مجوهرات ومال خاص بى حتى نقف مرة أخرى ونستعيد ما خسرناه.

وأكملت: وبعد 3 أشهر من زواجنا رزقنى الله بالحمل ولكن للأسف بسبب الضغط العصبى فقد الجنين فاتهمنى بالنحس، ومن وقتها أصبح يعتدى على ضربا وتركت خلال فترة زواجى منزله عدة مرات ورجعت بسبب ضغط أهلى إلى أن فقد كل ما نملك مؤخرا بسبب أخلاقه التى ساءت، وعدم الصبر على الابتلاء وأصبح ملازما للشرب ووقتها نشر أكاذيب بين الناس أنى أنا السبب فى كل ما يحدث له وللأسف الكثير منه صدقوه حتى فى عملى.