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حبس شقيقين لاتهامهما بسرقة السيارات المعروضة للبيع بالطالبية

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حبس شقيقين لاتهامهما بسرقة السيارات المعروضة للبيع بالطالبية حبس شقيقين لاتهامهما بسرقة السيارات المعروضة للبيع بالطالبية
أمرت نيابة العمرانية بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة السيارات من المواطنين الراغبين فى بيعها، حيث يحتالون على الضحايا ويحصلون على السيارة بحجة تجربتها لشرائها ثم يستولون عليها.

كانت وردت معلومات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث الطالبية، بقيام كل من "س.ع" سائق وشقيقه "م" سائق بتخصصهما فى سرقة السيارات، حيث كشفت التحريات أن المتهمين يتتبعون أصحاب السيارات الراغبين فى بيعها ويحصلون عليها لتجربتها ثم يستولون عليها، وتبين أنهم ارتكبوا عدة بذات الأسلوب.

وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما أثناء قيادتهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 سيارات وبيعها لعملائهما، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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