ضبط 1129 قرص منشط جنسى داخل شركة مستلزمات طبية فى المحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود من ضبط 1129 قرص منشط جنسى داخل شركة الفنار لبيع المستلزمات الطبية بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، قبل بيعها للمواطنين.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، ومعاونه النقيب محمد نصر الضابط بوحدة مباحث القسم والقوة المرافقة لهما من ضبط محمود .ا.م – المدير المسئول عن شركة الفنار لبيع المستلزمات الطبية بمنطقة منشية البكرى – ثان المحلة وبحوزته "1129 قرص منشط جنسى"، وأقر بملكيه المضبوطات لـ"محمود.ص"، 48 سنة صاحب الشركة، تحرر المحضر 13980 جنح قسم ثان المحلة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.