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ضبط 2015 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 15 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

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ضبط 2015 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 15 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية ضبط 2015 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 15 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية
تواصل الأجهزة الأمنية بالغربية جهودها لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية والمسجلين شقى خطر، والصادر بشأنهم أحكام، وذلك فى إطار خطة مدير أمن الغربية، برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح، حيث قامت حملات مكبرة من ضباط المباحث الجنائية، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى ومباحث تنفيذ الأحكام، برئاسة العقيد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام.

أسفرت الحملة عن ضبط 2015 هاربا من أحكام منهم ضبط 1411 محكوما عليه فى جنح حبس جزئى ومستأنف، و757 محكوما عليه فى غرامات، و30 محكوما عليه فى مخالفات، و17 محكوما عليه فى جنايات بالسجن من 3 سنوات إلى المؤبد فى قضايا سرقة ومخدرات وسلاح، وتحصيل 15930 جنيهًا غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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مصر 365