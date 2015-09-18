قائد ميليشيا شيعية عراقية يدين خطف عمال أتراك لكنه يهاجم سياسة أنقرة

أدان قيس الخزعلى الامين العام لعصائب أهل الحق إحدى أقوى الميليشيات الشيعية فى العراق خطف 18 عاملا تركيا فى بغداد فى وقت سابق هذا الشهر لكنه ندد أيضا بتركيا قائلا انها أكبر عدو للعراق.

وظهر المخطوفون الأتراك فى تسجيل مصور بعد ايام من خطفهم وهم محتجزون لدى مجموعة مسلحة فيما يبدو تستخدم شعارا شيعيا شائعا وهددت بمهاجمة مصالح تركية فى العراق اذا لم يتم الاستجابة لمطالبها.

ومن غير الواضح ما إذا كان المسلحون ينتمون لجماعة معروفة. وداهمت قوات الامن العراقية التى تحقق فى خطف العمال الاتراك مقر ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من ايران فى بغداد لكن بدون نتيجة.