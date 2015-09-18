أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعليم " تنشئ إدارة جديدة للموهوبين والتعلم الذكى

Google+ Print
"تعليم " تنشئ إدارة جديدة للموهوبين والتعلم الذكى "تعليم " تنشئ إدارة جديدة للموهوبين والتعلم الذكى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن إنشاء إدارة جديدة تحت اسم إدارة الموهوبين والتعلم الذكى، تنفيذاً لما جاء بكتاب الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى بقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.

وكلف عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم وفاء السيد أحمد بإدارة شئونها وأعمالها، على أن يكون مقرها المؤقت بمكتب إدارة الجودة بالمديرية إلى أن يتم شغل أعضاء إدارتها بالطرق القانونية.

وأوضح عبد الحافظ أن الهدف من إنشاء هذه الإدارة هو المساعدة فى الكشف عن الموهوبين وتنمية قدراتهم وتفعيل التعليم الذكى طبقاً لما ورد بالخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى.

كما تحدثت سلمى الشاعر وكيل المديرية حول اختصاصات مدير إدارة الموهوبين، والتى تبدأ بتكليف مسئولى الموهبين بالمدارس ثم إعداد خطة عمل زمنية خلال العام الدراسى وأيضاً الإعداد والتجهيز لمشروع مركز رعاية الموهوبين والتعلم الذكى، وعليه أيضاً مهمة التنسيق بين التوجيهات الفنية بالمديرية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وندوات وتنمية مستدامة بشكل دورى.

وحول اختصاصات مسئول التعلم الذكى أوضح مصطفى الزغبى مدير عام التعليم العام أنه مسئول عن اكتشاف وسائل تفاعلية تساعد على تنمية المهارات والقدرات المعرفية للطلاب، كما يختص مسئول التعلم الذكى بعمل برامج تتيح التواصل بين كل الأطراف المعنية برعاية الموهوبين، بالإضافة إلى توثيق كل الأعمال الخاصة بالموهوبين إلكترونياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365