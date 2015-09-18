"تعليم " تنشئ إدارة جديدة للموهوبين والتعلم الذكى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن إنشاء إدارة جديدة تحت اسم إدارة الموهوبين والتعلم الذكى، تنفيذاً لما جاء بكتاب الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى بقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.

وكلف عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم وفاء السيد أحمد بإدارة شئونها وأعمالها، على أن يكون مقرها المؤقت بمكتب إدارة الجودة بالمديرية إلى أن يتم شغل أعضاء إدارتها بالطرق القانونية.

وأوضح عبد الحافظ أن الهدف من إنشاء هذه الإدارة هو المساعدة فى الكشف عن الموهوبين وتنمية قدراتهم وتفعيل التعليم الذكى طبقاً لما ورد بالخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى.

كما تحدثت سلمى الشاعر وكيل المديرية حول اختصاصات مدير إدارة الموهوبين، والتى تبدأ بتكليف مسئولى الموهبين بالمدارس ثم إعداد خطة عمل زمنية خلال العام الدراسى وأيضاً الإعداد والتجهيز لمشروع مركز رعاية الموهوبين والتعلم الذكى، وعليه أيضاً مهمة التنسيق بين التوجيهات الفنية بالمديرية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وندوات وتنمية مستدامة بشكل دورى.

وحول اختصاصات مسئول التعلم الذكى أوضح مصطفى الزغبى مدير عام التعليم العام أنه مسئول عن اكتشاف وسائل تفاعلية تساعد على تنمية المهارات والقدرات المعرفية للطلاب، كما يختص مسئول التعلم الذكى بعمل برامج تتيح التواصل بين كل الأطراف المعنية برعاية الموهوبين، بالإضافة إلى توثيق كل الأعمال الخاصة بالموهوبين إلكترونياً.