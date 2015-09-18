فرنسا وتونس تتعهدان بتعزيز التعاون القضائى لمكافحة الإرهاب

أعربت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها التونسى محمد صالح بن عيسى عن رغبتهما فى تعزيز التعاون القضائى فى مكافحة الإرهاب لا سيما من خلال تبادل برامج مواجهة الدعاية الارهابية.

و صرحت توبيرا عقب المباحثات التى اجرتها الخميس بالعاصمة التونسية مع نظيرها التونسى بأن زيارتها إلى تونس ترمى إلى زيادة التعاون القانونى والقضائى بين البلدين.

و قد وقع الجانبان على اتفاق لتشكيل مجموعة عمل مهمتها المتابعة وزيادة فاعلية التعاون الثنائى من اجل مجابهة التحديات المختلفة "لا سيما مكافحة الارهاب الذى لا يعرف حدود وتزداد امكانياته اللوجيستية والمالية".

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