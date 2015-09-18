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القمامة تحاصر شوارع مدينة بئر العبد والأهالى يستغيثون بالمحافظ

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القمامة تحاصر شوارع مدينة بئر العبد والأهالى يستغيثون بالمحافظ القمامة تحاصر شوارع مدينة بئر العبد والأهالى يستغيثون بالمحافظ
تجددت أزمة تكدس أكوام القمامة داخل مدينة بئر العبد، حيث شكى أهالى من انتشارها بشكل عشوائى ووجود أعداد قليلة من العمال يقومون برفع جانب منها.

وأشار محمد سالم من الأهالى إلى أن هناك تقصيرا من الجهات المسئولة فى مواجهة المشكلة إلى جانب سلبية من أصحاب المحلات فى المدينة والذين يلقون بالمخلفات على جانبى الشوارع.

من جانبه قال المهندس "عدلى اليمانى" رئيس مركز ومدينة بئر العبد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنهم يواجهون أزمة فى توفير عمال نظافة، وأن مجلس المدينة لديه المعدات كاملة ويتوفر فقط عمال ولا يوجد بنود وميزانية لتشغيل عمالة جديدة، لافتا إلى أنه قدم مذكرة تفصيلية للواء عبد الفتاح حرحور محافظ الإقليم بالمشكلة والتأكيد على ضرورة توفير ميزانية لتشغيل عمالة جديدة .

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