محافظ بورسعيد:وضع رؤية موحدة مع التعمير والقناة لتخطيط منطقة كوبرى عزام

أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد، أنه عقد اجتماعًا مع المهندس محمد السقا رئيس جهاز تعمير سيناء بشأن وضع رؤية موحدة، بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء وهيئة قناة السويس لتخطيط منطقة مشروع كوبرى عزام، لتحقيق الانسياب المرورى ومنع التكدس.

وقال المحافظ لـ"اليوم السابع"، إنه ناقش مع التعمير الأعمال النهائية التى تتم لمداخل ومخارج كوبرى عزام المنتظر افتتاحه خلال القترة المقبلة.

وأضاف المحافظ، أن الهدف الرئيسى للكوبرى تخفيف الضغط عن شارع محمد على، وتجنبًا لعدم حدوث تعارض مع أعمال التجميل والتطوير للمنطقة بالكامل.

وفى السياق ذاته أكد نصر الدين، بأنه استعرض تخطيط منطقة مدخل المدينة من ناحية الجنوب وعمل طريق بحرى قناة الاتصال، وإقامة دوران للسيارات عقب الخروج من منفذ النصر الجمركى بعد مزلقان السكة الحديد يمينا مع غلق نقطة التقاطع، منعًا للحوادث نظرًا لأنها منطقة مفتوحة من جميع الجهات.