أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ بورسعيد:وضع رؤية موحدة مع التعمير والقناة لتخطيط منطقة كوبرى عزام

Google+ Print
محافظ بورسعيد:وضع رؤية موحدة مع التعمير والقناة لتخطيط منطقة كوبرى عزام محافظ بورسعيد:وضع رؤية موحدة مع التعمير والقناة لتخطيط منطقة كوبرى عزام
أكد اللواء مجدى نصر الدين أمين محافظ بورسعيد، أنه عقد اجتماعًا مع المهندس محمد السقا رئيس جهاز تعمير سيناء بشأن وضع رؤية موحدة، بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء وهيئة قناة السويس لتخطيط منطقة مشروع كوبرى عزام، لتحقيق الانسياب المرورى ومنع التكدس.

وقال المحافظ لـ"اليوم السابع"، إنه ناقش مع التعمير الأعمال النهائية التى تتم لمداخل ومخارج كوبرى عزام المنتظر افتتاحه خلال القترة المقبلة.

وأضاف المحافظ، أن الهدف الرئيسى للكوبرى تخفيف الضغط عن شارع محمد على، وتجنبًا لعدم حدوث تعارض مع أعمال التجميل والتطوير للمنطقة بالكامل.

وفى السياق ذاته أكد نصر الدين، بأنه استعرض تخطيط منطقة مدخل المدينة من ناحية الجنوب وعمل طريق بحرى قناة الاتصال، وإقامة دوران للسيارات عقب الخروج من منفذ النصر الجمركى بعد مزلقان السكة الحديد يمينا مع غلق نقطة التقاطع، منعًا للحوادث نظرًا لأنها منطقة مفتوحة من جميع الجهات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365