عسيري: الملك سلمان حريص على وحدة لبنان وسيادته وتحصين أمنه واستقراره

أحيت سفارة المملكة في بيروت أمس ذكرى اليوم الوطني بحضور ممثّل رئيس المجلس النيابي الوزير أيوب حميد وممثل رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وحضر الحفل الذي أقيم في مجمع "البيال" حشد سياسي ودبلوماسي واقتصادي واجتماعي وإعلامي كبير.

وكانت كلمة لسفير المملكة في بيروت علي بن عوّاض عسيري قال فيها "يشرفني أن أنقل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- والقيادة السعودية ومن خلالكم إلى الشعب اللبناني الشقيق".

وأضاف "إلى لبنان الماثلِ في ذاكرتنا الجميلة والذي اشعر انه يتجسد من خلالكم اليوم والذي استحلفكم بالله ان تعيدوه إلى ذاته وان لا تفرّطوا به، وندائي هذا هو صدىً لمواقف خادم الحرمين -حفظه الله-، التي دعا من خلالها إلى المحافظة على وحدة لبنان وسيادته وتحصين أمنه واستقراره والعيش المشترك بين أبنائه ليتمكن من اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ويستعيد دوره الطليعي وعصره الذهبي".

وتطرق عسيري إلى الواقع السياسي الذي يشهده لبنان والمنطقة مؤكداً أنها تمر بأحداث تتداخل فيها التعقيدات السياسية والأمنية ويزيدها صعوبة تطرف في الفكر والبحث عن ادوار مصطنعة وأعمال إرهابية غريبة عن المنطقة ومعتقداتها ومجتمعاتها، ولعل أشد ما يؤثر على لبنان من بينها هي أحداث سوريا بفعل التداخلات الجيوسياسية من جهة وبفعل رغبات لا تنسجم مع دور لبنان وتدفعه إلى وضع لا يلائم مصلحته الوطنية العليا.

وأضاف "الخروج من الوضع الراهن بات ضرورة ملحة تبدأ بالتزام كافة القوى السياسية بتحييد لبنان عن النار المستعرة في الجوار، وبتحقيق خطوة أساسية تشكل مدخلا إلى كافة الحلول تحرص المملكة عليها وتأمل انجازها ألا وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اقرب فرصة ممكنة لتستقيم هيكلية الدولة وتسير عجلتها وفق المسار الطبيعي للأمور، لأن الفراغ في سدة الرئاسة يضعف الدولة ومؤسساتها في وقت هي أكثر ما تحتاج إلى الدعم والمؤازرة، وإلى تعزيز ثقة المواطن بها وليس العكس. وحماية الدولة وتطويرها هي واجب القيادات والمواطنين معاً، وتقدم البلاد في ظل السيادة والأمن والاستقرار يحقق المصلحة الوطنية العليا التي يصبو إليها كل لبناني، واني على ثقة تامة أن الأشقاء اللبنانيين بكافة فئاتهم لم ولن يرضوا إلا بتحقيق ما هو أفضل للبنان عبر التعالي على الخلافات وتحصين الوحدة الوطنية والساحة الداخلية وقطع الطريق على كل ما من شأنه إيذاء لبنان والإساءة لتاريخه وصورته ورسالته".

واعتبر عسيري بأنّ "اللبنة وجود متكامل وليست مساحة جغرافية فقط، واللبناني عربي متميز بثقافته المتنوعة وبعيشه في الشرق وانفتاحه على العالم الرحب وبكونه إنساناً مبدعاً خلاّقاً، وهذه الصفات هي ثروة وغنى للبنان، وهي أفضل ما تورثوه لأبنائكم وليس الخلافات السياسية والقلق على المستقبل والتفكير الدائم بالهجرة".

ولفت إلى أنّ ما يعبّر عنه "ليس سوى انعكاس لما تجمّع في مسيرة العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان وقيادتيهما وشعبيهما من أخوّة ومودة وتواصل إنساني عميق حرص عليه كافة الملوك الذين اعتلوا عرش المملكة وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وهو تعبير أيضاً عن أمنيات المملكة وآمالها في أن ترى لبنان موحداً، مستقراً ورائداً في محيطه شامخاً أرزه إلى الغمام".

وختم بقوله "يطيب لي في هذه الأمسية العزيزة وأنا محاط بهذا الحشد من الأشقاء والمحبين أن ارفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله - وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع -حفظه الله-، وإلى أبناء الشعب السعودي النبيل، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وان يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وان يبقيها قِبلة العرب وان تبقى العلاقات السعودية اللبنانية مثالاً يُحتذى للأخوّة الحقة".