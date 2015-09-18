أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

سرعة التنسيق بين الإسعاف والمستشفى تنقذ مسناً أصيب بجلطة قلبية

Google+ Print
سرعة التنسيق بين الإسعاف والمستشفى تنقذ مسناً أصيب بجلطة قلبية سرعة التنسيق بين الإسعاف والمستشفى تنقذ مسناً أصيب بجلطة قلبية

    تمكنت مدينة الملك عبدالله الطبية من التنسيق لنقل حالة حرجة لمواطن ستيني عبر الإسعاف الجوي من مستشفى حراء العام إلى المدينة الطبية في أقل من 60 دقيقة تم وصول الحالة وإجراء عملية القسطرة كواحدة من أسرع الحالات التي يتم نقلها بهذه الطريقة.

وجاء ذلك بعد أن تلقت مدينة الملك عبدالله الطبية إحالة من مستشفى حراء العام عن استقبالها لحالة مصاب بجلطة في القلب وهو في حالة حرجة يستوجب نقله بأسرع وقت ممكن ونظرا للكثافة التي تشهدها مكة المكرمة هذه الأيام جرى التنسيق مع الإسعاف الجوي لضمان سرعة الوصول.

وأوضح مدير مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور أسامة الخطيب، أنه تم نقل المريض في وقت قياسي عبر الإسعاف الجوي وبتنسيق الزملاء في المدينة الطبية حيث وصلت الحالة في وقت لم يتجاوز الساعة مشيرا إلى أنه تم إجراء العملية بنجاح للمريض وبعد ساعتين من استقرار حالته تم إعادته لمستشفى حراء عبر الاسعاف الجوي.

وأضاف الخطيب ":إن المميز في عملية النقل هو التنسيق السريع بين الجهات الثلاث "المدينة الطبية، الإسعاف الجوي، مستشفى حراء" الذي كفل وصول الحالة في وقت قياسي وتقديم الخدمات الطبية التي تحتاجها بحكم تخصص المدينة في الحالات الدقيقة، ملفتا إلى أنه لو تم نقل الحالة عبر الإسعاف الأرضي سيتسبب ذلك في تأخرها نظرا لما تجده مكة المكرمة من زحام في موسم الحج. الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية أجرت من يوم 16 ذو القعدة وحتى اليوم 295 عملية قسطرة، منها 93 عملية لمرضى من حجاج بيت الله الحرام بزيادة ٢٠٪ عن العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية