سرعة التنسيق بين الإسعاف والمستشفى تنقذ مسناً أصيب بجلطة قلبية

تمكنت مدينة الملك عبدالله الطبية من التنسيق لنقل حالة حرجة لمواطن ستيني عبر الإسعاف الجوي من مستشفى حراء العام إلى المدينة الطبية في أقل من 60 دقيقة تم وصول الحالة وإجراء عملية القسطرة كواحدة من أسرع الحالات التي يتم نقلها بهذه الطريقة.

وجاء ذلك بعد أن تلقت مدينة الملك عبدالله الطبية إحالة من مستشفى حراء العام عن استقبالها لحالة مصاب بجلطة في القلب وهو في حالة حرجة يستوجب نقله بأسرع وقت ممكن ونظرا للكثافة التي تشهدها مكة المكرمة هذه الأيام جرى التنسيق مع الإسعاف الجوي لضمان سرعة الوصول.

وأوضح مدير مركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور أسامة الخطيب، أنه تم نقل المريض في وقت قياسي عبر الإسعاف الجوي وبتنسيق الزملاء في المدينة الطبية حيث وصلت الحالة في وقت لم يتجاوز الساعة مشيرا إلى أنه تم إجراء العملية بنجاح للمريض وبعد ساعتين من استقرار حالته تم إعادته لمستشفى حراء عبر الاسعاف الجوي.

وأضاف الخطيب ":إن المميز في عملية النقل هو التنسيق السريع بين الجهات الثلاث "المدينة الطبية، الإسعاف الجوي، مستشفى حراء" الذي كفل وصول الحالة في وقت قياسي وتقديم الخدمات الطبية التي تحتاجها بحكم تخصص المدينة في الحالات الدقيقة، ملفتا إلى أنه لو تم نقل الحالة عبر الإسعاف الأرضي سيتسبب ذلك في تأخرها نظرا لما تجده مكة المكرمة من زحام في موسم الحج. الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية أجرت من يوم 16 ذو القعدة وحتى اليوم 295 عملية قسطرة، منها 93 عملية لمرضى من حجاج بيت الله الحرام بزيادة ٢٠٪ عن العام الماضي.