مجلس جامعة جازان يوافق على ابتعاث 138 من الجنسين

وافق مجلس جامعة جازان على ابتعاث وتمديد ابتعاث 138 معيداً ومحاضراً من الجنسين للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1436/1437ه والتي عقدت في قاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة العليا صباح أمس.

أوضح ذلك وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة د. محمد بن علي ربيع عبدالله، وقال: إن المجلس وافق على تعيين 10 أعضاء في هيئة التدريس بالجامعة على وظيفة أستاذ مساعد و 14 على وظيفة محاضر من الجنسين بالجامعة.

وتابع: كما تمت الموافقة على اعتماد أقسام جديدة بكلية المجتمع ببيش وكذلك إقرار خطط دراسية لأقسام بكلية المجتمع بيش، إقرار خطة النشاط الطلابي للعام الجامعي 1436/1437ه، الموافقة على التعاقد مع بعض أعضاء هيئة التدريس كمستشارين بالجامعة، الموافقة على ضم بعض أعضاء هيئة التدريس لمجالس الكليات، الموافقة على تمديد التعاقد مع عدد من أعضاء هيئة التدريس، الموافقة على تجديد التعاقد مع مراجع حسابات الجامعة.