انطلاق معسكرات الخدمة العامة في المشاعر المقدسة

نظمت حفلات الافتتاح الرسمية لمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مساء أمس الأول، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بحضور أعضاء القيادة العامة الذين توزعوا على المعسكرات الثمانية التي تقيمها الجمعية.

وشهدت الحفلات إلقاء كلمات من المشاركين دعوا فيها إلى العمل على خدمة الحاج بتقديم خدمة متميزة أساسها الإخلاص، وسمتها الإتقان، ومنهجها التربية.

وأكدوا على أن الجمعية تعمل في هذه المعسكرات لخدمة الحجاج منذ أكثر من نصف قرن، وتسعى سنوياً لتحسين وتطوير مستوى الخدمة كماً وكيفاً.