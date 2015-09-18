ترشيح 1946 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية

الرياض - سلطان العثمان

دعت وزارة الخدمة المدنية (1946) مواطناً ومواطنةً من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والمعلن عنها في تاريخ 2-11-1436ه، لمراجعة أي من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 17/ 12/ 1436ه حتى يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 1436ه، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، وحثت الخدمة المدنية المتقدمين والمتقدمات اصطحاب الهوية الوطنية مع نسخة منها أو سجل الأسرة للنساء، أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل، وإحضار ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الأهلية، مشيرةً الى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين بناءً على عناصر المفاضلة (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال)، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية.