القوات البرية تفتح باب القبول في سلاح الصيانة

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية -اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية- عن فتح باب القبول والتسجيل بسلاح الصيانة لعدد (500) طالب أساسي و(100) طالب احتياط لحملة الكلية التقنية للتخصصات (إلكترونيات صناعية محركات ومركبات معدات وآلات كهربائية إدارة مستودعات تبريد وتكييف آليات آلات ومعدات ثقيلة أنظمة هيدروليكية لحام إنتاج)، ولخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني للتخصصات (إلكترونيات صناعية محركات ومركبات ميكانيكا عامة معدات وآلات كهربائية إدارة مستودعات تبريد وتكييف آليات آلات ومعدات ثقيلة أنظمة هيدروليكية لحام إنتاج)، وذلك عن طريق مكاتب التجنيد بالمناطق (الشمالية الغربية، الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الوسطى، الطائف) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/ 1/ 1437 ه، ولمدة شهر.

وأوضحت القيادة أن المقبول من حملة الكلية التقنية سيمنح رتبة (وكيل رقيب)، فيما سيمنح المقبول من حملة الثانوية رتبة (جندي أول).

وكانت اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية قد أعلنت عن قبول (25) طالبًا من حملة شهادة الكلية التقنية (جميع التخصصات) و(131) طالباً من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعهد طيران القوات البرية.

وأهابت القيادة بالطلبة المقبولين مراجعة مقر المعهد لإنهاء إجراءات القبول اعتباراً من تاريخ 28/ 12/ 1436 ه، الساعة السابعة صباحاً، مصطحبين معهم أساس الهوية الوطنية مع عدد أربع صور مكبرة، وبطاقة المراجعة التي تحمل رقم التسجيل لكل طالب.