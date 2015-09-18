إنهاء طلبات المتقدمين ل#وظيفتك_وبعثتك وإلحاق طلبة أميركا

أنهت وزارة التعليم تدقيق طلبات المتقدمين للمرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي #وظيفتك_وبعثتك، بعد أن خضعت إجراءاتهم للتدقيق والمراجعة، وتواصل عملها في تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإلحاق الدارسين على حسابهم الخاص في أميركا بالبعثة التعليمية.

صرح بذلك وكيل الوزارة لشؤون البعثات الدكتور ناصر بن محمد الفوزان، الذي أوضح أن إجراءات التدقيق شملت التثبت من وثائق المتقدمين من حيث اكتمالها، ومدى مطابقة البيانات للوثائق، والمعدلات والتخصصات للتأكد من توافقها مع شروط البرنامج المعلنة.

وأفاد أنه سيتبع ذلك توجيه المتقدمين للجهات التي تم التوقيع معها لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات المهنية، مشيراً إلى أن وزارة التعليم تقوم بشكل متواصل بالتنسيق مع الشركاء في البرنامج، وعقدت عدة ورش عمل لتحديد الأدوار ومناقشة المعايير الأكاديمية والمهنية، وستبدأ في استكمال الإجراءات الخاصة بها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبين أن جميع إجراءات المرحلة الثالثة تتم بشكل إلكتروني بما يضمن الانصاف والمساواة للمتقدمين، ويحقق ترشيح المتميزين بين المتقدمين، مشيراً إلى أنه بإمكان الطلبة متابعة حالات طلباتهم ومعرفة الجهة التي ستتم إحالتهم إليها عبر البوابة الالكترونية.

من جانب آخر، تواصل وزارة التعليم تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأميركية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن استوفى شروط وضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج.

ويمنح أمر خادم الحرمين الشريفين الفرصة لجميع من انطبقت عليهم الشروط الالتحاق بالبعثة دون التقيد بعدد محدد ودون المفاضلة بينهم.