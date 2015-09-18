«حادثة الرافعة» لن تؤثر على قدرات المملكة في خدمة الحجيج

نوه عدد من المسؤولين والحجاج الأتراك بالقرارات والأوامر الملكية الصادرة حول حادثة الرافعة بالحرم المكي الشريف التي أودت بحياة عدد من ضيوف الرحمن، مؤكدين أن الحادثة لن تؤثر على قدرات المملكة في خدمة الحجيج.

وقالوا في تصريحات ل"الرياض" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد مجدداً حرصه الكامل على راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لأراضي المملكة.

وعد فكرت أوزر القنصل العام التركي بجدة أن ما حملته هذه القرارات والأوامر الملكية هو تجسيد صادق لحرص خادم الحرمين على أمن وسلامة الحجيج، لافتاً إلى أن هذه القرارات ليست بغريبة عن ملك تولى مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من معتمرين وحجاج، وأكد أنها قرارات شجاعة وحاسمة، اعتمدت على القدرات في تجاوز الأزمات، ورسالة اطمئنان لأقارب شهداء حادثة الرافعة بالمسجد الحرام.

وقال د. أكرم كلج نائب رئيس الشؤون الدينية التركي إن هذه الحادثة لن تؤثر على قدرة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وأمنهم، ولن يستطيع المغرضون استغلالها في الاساءة لها وقيادتها وشعبها، فالمملكة قوية وستبقى قوية بإيمانها وحرص حكومتها على خدمة الحجاج وأن مثل هذه الأحداث لن تستطع النيل منها.

وأفاد د. سلميان صاري ملحق الشؤون الدينية بالقنصلية التركية بجدة أن زيارة خادم الحرمين للمصابين بالمستشفيات ساهم في رفع روحهم المعنوية والتخفيف من معاناتهم، أما توجيهاته الكريمة بصرف تعويضات مالية للمتوفين والمصابين بإعاقة فهي مكرمة قضت على الأحزان التي أصابت ذويهم.

وأشار بهاء الدين أكيون الملحق الثقافي والاعلامي بالقنصلية التركية بجدة إلى أن قرارات وأوامر الملك سلمان بن عبدالعزيز أكدت أن الهم الشاغل له هو توفير الأمن والأمان للحجاج، والعمل على إزالة كافة العوارض التي تعترضهم ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة ويعودوا لأوطانهم سالمين غانمين، مشدداً على أن هذا الحادث العرضي لن يؤثر على خدمات المملكة لضيوف الرحمن.

وذكر المحامي د. زكائي غول أن لخادم الحرمين أدوارا إسلامية وإنسانية يصعب حصرها أو تحديدها، وحينما وقعت حادثة الرافعة والتي جاءت نتيجة للرياح الشديدة التي شهدتها مكة المكرمة كانت أولى خطواته القيام بالوقوف على موقع الحادثة ومعرفة أسبابها وتشكيل لجان للتحقيق فيها للوصول إلى الأسباب الرئيسية لها، وزيارة المرضى والتخفيف على ذوي المتوفين.

وأردف أن مثل هذه الأعمال تعتبر من الناحية العملية خطوات قوية، أما القرارات الصادرة فإنها تمثل قوة ومساواة أكدت أن خدمة حجاج بيت الله الحرام فوق كل شيء وأنه لن يسمح بأي ضرر يصيبهم، فشكراً للملك الإنسان المسلم الحريص على إخوانه وخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح الحاج أكرم علي أن هذا الكرم ليس بمستغرب على خادم الحرمين، وهذا العطاء ليس على مستوى الأفراد بل على مستوى الدول، حيث يقف -حفظه الله- بجانب كل دولة في كل مصاب، وعطاؤه لأسر الشهداء وللمصابين كرم لا يضاهى.

ولفت الحاج يوسف نازليم إلى أن الحادث قضاء وقدر، لكن وقفة خادم الحرمين مع ذوي المتوفين والمصابين لن تنساها الأمة الإسلامية بأكملها، وكرمه معنا غير مستغرب، والقرارات التي اتخذها خففت من مصابنا، وأعادت الابتسامة لنا كونها جمعت بين العطف على من استشهد، والصرامة من خلال محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث.