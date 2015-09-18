مدرسة تقدم أضحيتين لأسرتي طالبين أبواهما مرابطان على الحد الجنوبي

تنومة - سعيد معيض

في مبادرة وطنية، وفي إطار التضامن مع جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي، قامت مدرسة في محافظة النماص بشراء أضحيتين لأسرتين أبويهما مرابطين على الحد الجنوبي، وبحسب مدير مدرسة عبدالله بن عمر بمركز بني عمرو التابعة لإدارة تعليم النماص فإن هذه المبادرة جاءت ضمن احتفال المدرسة باليوم الوطني ال 85 لتأسيس المملكة، وتأتي في إطار البرنامج الذي تبنته المدرسة بعنوان "خلافة غازي" والهدف من هذه المبادرة مشاركة إخواننا المرابطين على الحد الجنوبي، والتي تتمثل في تقديم أضحية لأسر أبناء المرابطين، وهما طالبان في المدرسة أبواهما مرابطان في الحد الجنوبي، وقد تم تكليف مجموعة من فريق العمل يوم العيد بعد الصلاة بتوصيلها إلى منزليهما بإذن الله تعالى، مؤكدا الحمراني أنه يتطلب من جميع أفراد كافة المجتمع التكاتف والترابط والتعاون لخدمة هذا الوطن والشعور بالفخر والاعتزاز بما يقدمه جنودنا البواسل ورجال الأمن في حماية هذا الوطن.