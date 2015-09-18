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مانجا يعتذر لكهربا ومحمد إبراهيم

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مانجا يعتذر لكهربا ومحمد إبراهيم مانجا يعتذر لكهربا ومحمد إبراهيم

اعتذر أحمد نبيل مانجا لاعب سموحة لثنائي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا ومحمد إبراهيم على تدخله العنيف في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس .

وقال مانجا إنه توجه بعد نهاية اللقاء بفوز الزمالك بركلات الترجيح وتأهله لنهائي كأس مصر، لغرفة ملابس الفريق الأبيض للاعتذار للثنائي.

وأضاف عبر قناة "LTC" قائلا:"أنا من أكثر اللاعبين معاناة من الإصابات، لقد تغيبت عن الملاعب 9 أشهر بسبب كسر مضاعف، وستة أشهر بسبب الرباط الصليبي".

وتابع"لم أتعمد إيذاء محمد إبراهيم، بل كنت أريد تعطيل هجمة الزمالك، ونفس الحال بالنسبة لكهربا".

وأشار "مانجا" إلى أنه شكا من جزع في الركبة عقب نهاية المباراة.

وأتم لاعب الأهلي السابق"علمت أن محمد إبراهيم يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل".

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