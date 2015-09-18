القوات اليمنية تصد هجوما للمليشيات الحوثية فى محافظة تعز

تمكنت القوات اليمنية من صد هجومين شنتهما المليشيات الحوثية، فى محافظة تعز جنوبى اليمن، يأتى ذلك فى وقت وصلت فيه تعزيزات عسكرية للقوات الشرعية اليمنية إلى مناطق شمالى مأرب، قرب العاصمة صنعاء .

وقالت قناة "سكاى نيوز" أمس الخميس، أن القوات اليمنية الداعمة للشرعية تصدت لهجوم آخر للحوثيين وميليشيات صالح على حى ثعبات جنوب شرقى تعز، ما اسفر عن مقتل شخصين من القوات الشرعية وإصابة 18 آخرين.

وأغارت طائرات التحالف العربى على مواقع وتجمعات للحوثيين وميليشيات صالح فى أحياء الزنوج والزنقل وحبيل سلمان وجبل الوعش، بالإضافة إلى موقع الدفاع الجوى وجامعة تعز، ما أسفر عن مقتل 29 مسلحا وإصابة 19 آخرين من ميليشيات الحوثى وصالح.

>