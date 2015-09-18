أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات اليمنية تصد هجوما للمليشيات الحوثية فى محافظة تعز

Google+ Print
القوات اليمنية تصد هجوما للمليشيات الحوثية فى محافظة تعز القوات اليمنية تصد هجوما للمليشيات الحوثية فى محافظة تعز
تمكنت القوات اليمنية من صد هجومين شنتهما المليشيات الحوثية، فى محافظة تعز جنوبى اليمن، يأتى ذلك فى وقت وصلت فيه تعزيزات عسكرية للقوات الشرعية اليمنية إلى مناطق شمالى مأرب، قرب العاصمة صنعاء .

وقالت قناة "سكاى نيوز" أمس الخميس، أن القوات اليمنية الداعمة للشرعية تصدت لهجوم آخر للحوثيين وميليشيات صالح على حى ثعبات جنوب شرقى تعز، ما اسفر عن مقتل شخصين من القوات الشرعية وإصابة 18 آخرين.

وأغارت طائرات التحالف العربى على مواقع وتجمعات للحوثيين وميليشيات صالح فى أحياء الزنوج والزنقل وحبيل سلمان وجبل الوعش، بالإضافة إلى موقع الدفاع الجوى وجامعة تعز، ما أسفر عن مقتل 29 مسلحا وإصابة 19 آخرين من ميليشيات الحوثى وصالح.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365