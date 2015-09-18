ولى العهد السعودى: جاهزون لأى تصرف قد يعرض ضيوف الرحمن للخطر

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تعمل على إنجاح موسم حج هذا العام كسابقاته من مواسم الحج فى الأعوام الماضية من خلال تقديم أفضل التسهيلات وجميع الخدمات التى تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

وأضاف ولى العهد السعودى فى اللقاء الإعلامى عقب رعايته الحفل السنوى لاستعراض قوات أمن الحج المشاركة فى تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام، أن من هذه التسهيلات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والتى ستزيد الطاقة الاستيعابية للحجاج ثلاثة أضعاف، وكذلك زيادة المساحات المتاحة للحجاج فى المشاعر المقدسة إضافة إلى اكتمال معظم الطرق الدائرية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى جانب تنفيذ المرحلة الأخيرة من النقل الترددى فى المشاعر وتنفيذ عدد من المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة التى ستسهم فى تسهيل تنقلات وحركة الحجاج بين المشاعر بكل يسر وسهولة.