الأمين الأسبق لحزب الله:طريق نصر الله للقدس سيمر على أطفال المسلمين

قال الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبنانى صبحى الطفيلى، خلال مقابلة مع شبكة التليفزيون العربى أمس الخميس، إن الطريق الذى تحدث عنه حسن نصر الله للوصول إلى القدس سيمر على أطفال وبيوت المسلمين.

ووصف الطفيلى، فى إشارته إلى حديث زعيم حزب الله اللبنانى حسن نصر الله، بأن طريق القدس يمر من الزبدانى وحلب "بالجهنمى"، متهمًا إياه بالمساهمة فى تمزيق سورية عبر الدمار الهائل الذى يحل بالبلد."

وأكد صبحى الطفيلى، أن نظام الأسد وحزب الله يعملان لتقسيم البلد و"تحويله إلى دويلة طائفية لتخرج سورية من التاريخ والجغرافيا، متطرقًا إلى تفاقم الأزمة وضراوة القتال فى سورية، قائلاً "الوضع الراهن جعل سورية بعيدة عن الأمة، حيث أصبحت أمور مثل القضية الفلسطينية بعيدة من اهتمامات النظام السورى".

وأشار صبحى الطفيلى، إلى تفشى الطائفية فى سورية، معتبرًا أن المنطقة تتجه نحو إقامة تحالفات طائفية، لذلك يكثر الحديث عن تصنيف المجتمع بالعلوى والشيعى، قائلاً: نحن ذاهبون إلى تفكك المنطقة وجعلها فى فلك يخدم المشروع الإسرائيلى، متهمًا أيضًا إيران بالعمل لإقامة دولة علوية فى الساحل، لذلك قاموا بإخراج المسلمين من مناطقهم، وهذا يرمى إلى تفكيك البلد - طبقًا للطفيلى.

واعتبر أمين عام حزب الله الأسبق، أن المتورطين فى القتال من أعضاء حزب الله يخوضون القتال لإغراءات شخصية وسياسية واجتماعية آنية قذرة، مشيرًا إلى أن ما يجرى فى سورية هو مشروع فتنة يخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وندد الطفيلى بمشاركة حزب الله فى الأزمة السورية قائلاً: "كان الحزب عند تأسيسه مشروعًا للوحدة والوقوف بوجه إسرائيل، لكن إيران استثمرت حزب الله وشهداءه فى مشروع فتنة يخدم إسرائيل والولايات المتحدة فى بلادنا، مضيفًا: الحزب أصبح يستنزف مجهود الأمة، وأن سورية فى طريقها إلى السقوط، وهذا يمثل سقوطًا للأمة ولحزب الله نفسه.

واعتبر الطفيلى، أن ما يجرى فى العراق يشبه ما يجرى فى سورية، مشيرًا إلى إن الهدف هو تدمير الأمة بمخطط إسرائيلى، موضحًا أن ما تروج له إيران بشأن الوحدة يخدم مصالح الولايات المتحدة ونتانياهو فقط.