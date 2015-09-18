أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

معلمات رياض الأطفال بالسويس يستغيثون بالوزير لتنفيذ قرار النيابة الإدارية

Google+ Print
استغاثت 450 معلمة بمرحلة رياض الأطفال بالسويس فى شكوى رسمية لوزير التربية والتعليم يطالبونه بالتدخل وتنفيذ قرار النيابة الإدارية الخاص بهم، والذى ألزم مديرية التربية والتعليم بالسويس بالتعاقد معهم وسد العجز المتواجد بهذه المرحلة.

وقالت الشاكيات فى شكواهن التى أرفقن بها قرار النيابة الإدارية أنهن قدمن مذكرات إلى وزارة التربية والتعليم من قبل ومحافظ السويس بمشكلتهن التى تتلخص فى أنهم قمن بالتعاقد مع مديرية التربية والتعليم للعمل بمرحلة رياض الأطفال، بالرغم من تخصصاتهم العلمية المختلفة من أجل العمل وإيجاد مصدر رزق حلال والعمل فى نفس مجالهم.

واكتشفن أن مديرية التربية والتعليم تقوم بإنهاء تعاقداتهن فى شهر مايو الماضى بالرغم من وجود عجز ونقص حاد فى معلمى رياض الأطفال الأمر الذى قد يدفع لتوقف عملية التعليم بهذه المرحلة بعدد من المدارس لعدم وجود معلمات.

ومع ذلك ترفض مديرية التربية والتعليم التعاقد معهن على درجة معلم مساعد وكل ما يقمن به هو المماطلة ورفض تنفيذ كل القرارات الإدارية الخاصة بهن، فضلا عن وجود موافقات صادرة لهن من قبل من مديرية التربية والتعليم لكن سرعان ما تم التراجع عنها بشكل غير مفهوم.

أكد الشاكيات أنهن يمتلكن أكثر من 3 قرارات إدارية من النيابة الإدارية وأخرى من تعليم السويس يفيد بضرورة التعاقد معهن بشكل رسمى، وتوفير مخصصات مالية لهن لصرف رواتبهن، لكن مسئولو مديرية التربية والتعليم يرفضون هذا الأمر مناشدين الوزير بالتدخل ورفع الظلم عنهن.

من جانبه عقب عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس لـ"اليوم السابع" أن موضوع معلمات رياض الأطفال مشكلة مستمرة من العام الماضى، وأن قرار النيابة الإدارية غير ملزم له، وأنه لا يوجد مخصصات مالى لصرفها للمعلمات، موضحا أنه يتم حاليا حصر العجز فى رياض الأطفال وسوف يتم التعاقد مع المعلمين المتخصصين فقط فى مجال رياض الأطفال.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365