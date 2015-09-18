مهرجان الجبنة فى الإسكندرية لأول مرة فى مصر 2 أكتوبر

تقيم مصر لأول مرة مهرجان للجبنة يوم الجمعة 2 أكتوبر بملاعب القنصلية اليونانية بالإسكندرية، لإجراء المسابقات فى الطبخ مع سالى فؤاد، مقدمة برنامج "حلو وحادق" على قناة سى بى سى سفرة، والدخول فى مسابقة وصفات بالجبنة وعروض نحت على الجبنة بجميع أنواعها ومساحة لعب للأطفال وختام المهرجان بباند شارموفرز، وبمشاركه شركات الجبنة العالمية ومطاعم البرجر والبيتزا والشاورما الشهيرة.

على غرار مهرجان الجبنة، الذى يعقد سنوياً جميع أنحاء العالم، تقيم هولندا سنوياً فى مدينة آلكمار الهولندية بمهرجان للجبنة بطريقة احتفالية، وكأنك فى كرنفال، حيث يلتقى المزارعون والتجار والمتفرجون فى ساحة واغ بلين، تتوسطهم أقراص الجبن الصفراء، التى يقوم بنقلها عمال بزى موحد وبحركات استعراضية جميلة.