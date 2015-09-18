الأندية الشعبية بالإسكندرية تبحث الانضمام للمشروع القومى لتأهيل الشباب

تعقد الأندية العمالية والشعبية بالإسكندرية اجتماعا موسعا، اليوم، بنادى العاملين بالشركة العربية للغزل، وذلك لبحث المشروع القومى لتأهيل الكوادر الشبابية للعمل القيادى الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملتقى الشباب بالإسماعيلية .

وأكد علاء طلبة أمين صندوق النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والمرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة الرمل، أن الدعوة جاءت لدراسة المشروع القومى الذى يلاقى ترحيبا شبابيا بالإسكندرية، وأن الاجتماع سيضع خطة لمشاركة شباب المحافظة فى المشروع القومى لشباب مصر.

وأضاف أنه ستتم دراسة الآثار السلبية لقرار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بشأن دمج الأندية ومراكز الشباب لأن القرار سيؤثر بشكل كبير على الأنشطة الرياضية، حيث يوجد أكثر من 40 ناديا شعبيا بالإسكندرية قائمة بترخيص من وزارة الشباب وهى تعتمد فى أنشطتها على الساحات والأندية الكبيرة، حيث حقق العشرات من أعضائها البطولات العالمية والمحلية فى جميع الألعاب الفردية والجماعية.