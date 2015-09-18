أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الأندية الشعبية بالإسكندرية تبحث الانضمام للمشروع القومى لتأهيل الشباب

Google+ Print
الأندية الشعبية بالإسكندرية تبحث الانضمام للمشروع القومى لتأهيل الشباب الأندية الشعبية بالإسكندرية تبحث الانضمام للمشروع القومى لتأهيل الشباب
تعقد الأندية العمالية والشعبية بالإسكندرية اجتماعا موسعا، اليوم، بنادى العاملين بالشركة العربية للغزل، وذلك لبحث المشروع القومى لتأهيل الكوادر الشبابية للعمل القيادى الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملتقى الشباب بالإسماعيلية .

وأكد علاء طلبة أمين صندوق النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والمرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة الرمل، أن الدعوة جاءت لدراسة المشروع القومى الذى يلاقى ترحيبا شبابيا بالإسكندرية، وأن الاجتماع سيضع خطة لمشاركة شباب المحافظة فى المشروع القومى لشباب .

وأضاف أنه ستتم دراسة الآثار السلبية لقرار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بشأن دمج الأندية ومراكز الشباب لأن القرار سيؤثر بشكل كبير على الأنشطة الرياضية، حيث يوجد أكثر من 40 ناديا شعبيا بالإسكندرية قائمة بترخيص من وزارة الشباب وهى تعتمد فى أنشطتها على الساحات والأندية الكبيرة، حيث حقق العشرات من أعضائها البطولات العالمية والمحلية فى جميع الألعاب الفردية والجماعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا