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محافظ دمياط يدعو أبناء كفر سعد لمشاركة عرض مشروع مخطط المدينة الاستراتيجى

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محافظ دمياط يدعو أبناء كفر سعد لمشاركة عرض مشروع مخطط المدينة الاستراتيجى محافظ دمياط يدعو أبناء كفر سعد لمشاركة عرض مشروع مخطط المدينة الاستراتيجى
اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، 65 اسما من مختلف المجالس التنفيذية وهيئات المجتمع المدنى بمدينة كفر سعد باعتبارهم شركاء للتنمية لحضور مجلس الاستماع الخاصة بعرض المشروع الاستراتيجى العام لمدينة كفر سعد وتسجيل كل الملاحظات الخاصة بالمشروع، والذى سيعقد بمقر الوحدة المحلية بكفر سعد يوم الأحد الموافق 20 /9 /2015 .

وذلك بناء على طلب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد باعتماد اسماء شركاء التنمية المرشحين لحضور الجلسة .

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