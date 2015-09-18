إعفاء فالكه من منصبه في الفيفا وتحويله إلى التحقيق

(إفي): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس إعفاء سكرتيره العام جيروم فالكه من منصبه بأثر فوري وحتى إشعار آخر.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أنه تم إعفاء فالكه من منصبه "بعد العلم بسلسلة من المزاعم المرتبطة بالسكرتير العام" وأنه "طلب من لجنة الأخلاق بالفيفا فتح تحقيق رسمي".

وتولى فالكه منصب السكرتير العام منذ 2007 وتتعلق المزاعم ضده - وفقا لتقارير الصحافة الدولية في الساعات الاخيرة - بالاشتباه بمشاركته في شبكة لبيع تذاكر كأس العالم لكرة القدم بمبالغ تفوق السعر الرسمي.

ويعمق قرار إعفاء فالكه من منصبه الأزمة داخل الاتحاد الدولي للعبة على خلفية فضائح الفساد المتورط فيها الكثير من مسئوليه ورؤساء اتحادات وطنية وقارية.

واعتقل سبعة من قيادات "فيفا" في أواخر مايو بزيورخ خلال مشاركتهم في الجمعية العمومية للاتحاد والتي تم خلالها إعادة انتخاب جوزيف بلاتر لرئاسة الاتحاد.

وطلبت الولايات المتحدة التي تحقق في شبهات الفساد، من سويسرا ترحيل كل المتورطين، لكن واحدا من المعتقلين فقط هو الذي وافق على ترحيله.

وتم التصديق يوم الخميس على ترحيل معتقل ثان وهو الاوروجوائي اوخينيو فيجيردو، نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق، واتحاد امريكا الجنوبية (كونميبول)، ولكنه لا يزال بامكانه الطعن امام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا.

ولا يزال الخمسة الآخرون قيد الاعتقال في سويسرا انتظارا لصدور قرارات في قضايا ترحيلهم.

ومن المقرر أن يعقد "فيفا" جمعيته العمومية الاستثنائية القادمة في فبراير لاختيار خليفة بلاتر الذي تقدم باستقالته بعد أيام من إعادة انتخابه، في خضم أزمة الفساد بالفيفا.