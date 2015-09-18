الدوري الأوروبي – ليفربول يتعادل ودورتموند يفوز .. وأندرلخت يعود بنقطة من فرنسا

(إفي): انتزع فريق أثليتك بلباو الإسباني فوزا صعبا أمام ضيفه أوجسبورج الألماني بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس" يوم الخميس في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الثانية عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحفظ الفريق الباسكي بهذا الفوز كبرياء الكرة الإسبانية بعد خسارة مواطنه فياريال يوم الخميس أمام رابيد فيينا النمساوي خارج ملعبه بهدفين لهدف بعد أن كان متقدما في النتيجة بهدف.

ويدين الفريق صاحب الأرض بهذا الفوز للثنائي أرتيز أدوريز صاحب الثنائية (ق55 و66)، وزميله ماركيل سوسايتا (ق90)، بعد أن كان متأخرا بهدف للفريق الضيف عبر التركي خليل ألتينتوب في الدقيقة 15 من بداية المباراة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت للمجموعة ذاتها، فاز فريق بارتيزان بلجراد الصربي بثلاثة أهداف لهدفين على حساب ضيفه ألكمار الهولندي.

وحملت ثلاثية الفريق الصربي توقيع المهاجم الكاميروني المتألق أبو بكر أومارو (ق11 و40)، وأندريا زيفكوفيتش (ق89)، بينما أحرز هدفي الضيوف في المباراة كل من يوب فان دير ليندن في الدقيقة 34 من الشوط الأول وماركوس هنريكسن (ق90).

وشهدت المباراة طرد جوس هوبرتس لاعب الفريق الهولندي بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 78.

وبهاتين النتيجتين يتقاسم أثليتك بلباو الصدارة مع بارتيزان برصيد ثلاث نقاط ولكن ينفوق الأول بفارق الأهداف، في الوقت الذي يقبع فيه فريقا أوجسبورج وألكمار في مؤخرة الترتيب بدون رصيد.

ومن المقرر أن يستضيف أوجسبورج نظيره بارتيزان في الوقت الذي سيخرج فيه بلباو لمواجهة ألكمار يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

وحقق توتنام فوزا صعبا بثلاثية مقابل هدف على حساب ضيفه كاراباخ الأذربيجاني في المباراة التي شهدها ملعب "وايت هارت لين".

وأحرز ثلاثية الفريق اللندني الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقتين 28 و30 ، والأرجنتيني إيريك لاميلا (ق86)، وذلك بعد تقدم الفريق الضيف في النتيجة سريعا بعد سبع دقائق من بداية اللقاء عبر البرازيلي ريتشارد ألميدا.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت للمجموعة ذاتها، انتزع موناكو الفرنسي نقطة من براثن أندرلخت البلجيكي بعدما انتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي (1-1) في المباراة التي احتضنها ملعب "كونستانت فاندن ستوك" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبدأ أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عبر جيوم جيليه في الدقيقة 11 من بداية المباراة، قبل أن ينتزع الإيفواري لاسينا تراوري هدف التعادل قبل النهاية بخمس دقائق.

ليحتل توتنام المركز الأول برصيد ثلاث نقاط بينما تقاسم أندرلخت وموناكو المركزين الثاني والثالث بنقطة، في حين يقبع كاراباخ في مؤخرة الترتيب بدون رصيد.

ومن المقرر أن يستضيف موناكو نظيره توتنهام في قمة مباريات المجموعة بينما سيخرج فريق أندرلخت لمواجهة كاراباخ يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

وافتتح شالكة الألماني مبارياته بالفوز خارج ملعبه أمام أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثية دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب "جي إس بي".

وتناوب على إحراز أهداف الفريق الألماني كل من جويل موتيب في الدقيقة 28 من بداية المباراة والمهاجم الهولندي كلاس يان هونتلار، ثنائية، في الدقيقتين 35 و71 على الترتيب.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت للمجموعة ذاتها، تعادل فريقا أستيراس تريبوليس اليوناني مع ضيفه سبارتا براج التشيكي إيجابيا بهدف لمثله.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة عبر بابلو مازا قبل أن يتعادل الضيوف عبر دافيد لافاتا في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبهاتين النتيجتين ينفرد شالكة بالصدارة برصيد ثلاث نقاط بينما تقاسم فريقا أستيراس وسبارتا براج المركزين الثاني والثالث بنقطة، في الوقت الذي تذيل فيه أبويل نيقوسيا مؤخرة الترتيب بدون رصيد.

ومن المقرر أن يستضيف سبارتا براج نظيره أبويل في الوقت الذي سيتضيف فيه شالكه فريق أستيراس يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

وأحرز مهاجم دنيبرو بيتروفسك الاوكراني يفهين سيليزنيوف هدفا في الوقت القاتل ليمنح فريقه التعادل مع لاتسيو الايطالي في المجموعة السابعة.

وافتتح لاتسيو الذي خسر فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بهزيمته أمام باير ليفركوزن الالماني في الدور الفاصل، التسجيل برأسية الصربي سيرجي ميلينكوفيتش قبل 11 دقيقة من نهاية الشوط الأول.

لكن الفريق صاحب الارض ووصيف بطل النسخة السابقة لدوري أوروبا أدرك التعادل عن طريق سيليزنيوف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وبالمثل، ساد التعادل في مباراة فريق سانت ايتيان الفرنسي مع ضيفه رززنبرج النرويجي بهدفين لمثليهما.

أحرز أصحاب الارض هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق السلوفيني روبرت بريتش لكن روزنبرج تمكن من تعديل النتيجة بعد 11 دقيقة بهدف حمل توقيع الدنماركي توبياس ميكلسن.

وأتيحت للضيوف فرصة انتزاع نقاط المباراة الثلاثة عندما أحرز جوناس سفينسون الهدف الثاني للفريق النرويجي في الدقيقة 78 لكن أصحاب الارض تمكنوا إدراك التعادل قبل ثلاث دقائق على خط النهاية.

وحقق لوكومتيف موسكو فوزا ثمينا على مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي 1-3 ليتصدر المجموعة الثامنة في دوري أوروبا بفارق الأهداف على بيشكتاش التركي الذي فاز خارج قواعده على سكينديربيو الألباني بهدف.

ويدن لوكومتيف موسكو بهذا الفوز لألكسندر ساميدوف الذي أحرز هدفين (ق12 و56) وبايي عمر نياسي (ق65) بينما جاء هدف أصحاب الارض الوحيد عن طريق فريدي مونتيرو (ق 50).

وفي المباراة الاخرى، انتزع بيشكتاش نقاط المباراة الثلاث بفوزه على سكينديربيو بهدف خوسيه سوزا.

وتصدر مولده النرويجي مجموعته الأولى ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه المفاجئ على ضيفه فنربخشة التركي بثلاثة أهداف مقابل واحد، مستغلا تعادل أياكس أمستردام الهولندي مع سلتيك الأسكتلندي بهدفين لكل منهما.

سجل أهداف مولده كل من تومي هويلاند (ق36) من ركلة جزاء ومحمد اليونسي (ق53) ومارتين لينيس (ق65)، بينما حمل هدف فنربخشة توقيع ناني (ق65).

فيما تعادل سلتيك خارج قواعده مع أياكس بهدفين لمثليهما.

حملت ثنائية سلتيك توقيع نير بيتون (ق8) ومايكل لوستيج (ق42)، بينما سجل هدفي أياكس كل من فيكتور فيشر (ق25) ولاسي شون (ق84).

بهذه النتيجة، يعتلى مولده صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، يليه أياكس وسلتيك ولكليهما نقطة واحدة، بينما يتذيل الترتيب فنربخشة التركي بدون أهداف.

واستعاد نابولي توازنه بعد الفوز المعنوي الذي حققه على حساب ضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة في المباراة التي شهدها ملعب "سان باولو".

واستطاع الفريق الإيطالي تجاوز محنته المحلية التي فشل فيها الفريق في الفوز بعد مرور ثلاث جولات بتحقيقه تعادلين وهزيمة ليحتل المركز الثاني عشر برصيد نقطتين.

تناوب على إحرز خماسية فريق الجنوب الإيطالي كل من الإسباني خوسيه ماريا كاييخون ثنائية (ق5 و77) والبلجيكي دريس مارتينز (ق19 و25)، والتشيكي ماريك هامسيك (ق53).

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت لذات المجموعة، فاز فريق ميتييلاند الدنماركي بهدف نظيف أمام ضيفه ليجيا وارسو البولندي.

أحرز هدف الفوز للفريق صاحب الأرض المهاجم البولندي مايكل كوتشارزيك في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد دومينيك فورمان لاعب فريق ليجيا وارسو بعدما أهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه (ق88).

وبهاتين النتيجتين يتربع فريق نابولي بصدارة الترتيب برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف أمام ميتييلاند الثاني بنفس الرصيد بينما تذيل ليجا وارسو وكلوب بروج قاع المجموعة بدون رصيد.

ومن المقرر أن يخرج نابولي إلى الأراضي البولندية لمواجهة ليجيا وارسو بينما سيستضيف كلوب بروج نظيره ميتييلاند يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

وفقد فياريال الإسباني أول ثلاث نقاط له بعدما خسر أمام مضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي شهدها ملعب "إرنست هابل".

كان فريق "الغواصات الصفراء" هو البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي الشاب ليوناردو بابتيستاو في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول، قبل أن ينتفض الفريق النمساوي ويرد بهدفين متتاليين في الشوط الثاني عبر لاعبي الوسط ستيفان شواب بعد مرور خمس دقائق وستيفن هوفمان بعدها بثلاث دقائق (50 و53).

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت لذات المجموعة، فاز فريق فيتكوريا بلزن التشيكي على دينامو مينسك البيلاروسي بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب "دوسان أرينا" في مدينة بلزن التشيكية.

أحرز ثنائية صاحب الضيافة توماس هورافا في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول، وميلان بيترجيلا في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ليحتل فيكتوريا بلزن المركز الأول برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف أمام رابيد فيينا الثاني بنفس الرصيد، في الوقت الذي يقبع فيه فريقا فياريال ودينامو مينسك في مؤخرة الترتيب بدون رصيد.

ومن المقرر أن يستضيف فياريال نظيره فيكتوريا بلزن بينما سيخرج فريق رابيد فيينا لمواجهة دينامو مينسك يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

وعاد مارسيليا الفرنسي بانتصار هام من ملعب جرونينجن الهولندي "يوروبورج" بثلاثية نظيفة.

وحملت ثلاثية فريق الجنوب الفرنسي توقيع كل من جورجيس نكوندو ولوكاس أرييل أوكامبوس ورومان أليساندريني في الدقائق 25 و39 و61 على التوالي من أحداث المباراة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت لذات المجموعة، حقق فريق سبورتنج براجا فوزا هاما خارج أرضه على حساب سلوفان ليبيرتيس التشيكي بهدف نظيف.

ويدين الفريق البرتغالي بهذ الفوز للاعب الوسط رافا سيلفا محرز هدف المباراة الوحيد بعد مرور ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني.

ليتقاسم فريقا مارسيليا وسبورتنج براجا صدارة الترتيب ولكن يتفوق الأول بفارق الأهداف، بينما يقبع فريقا ليبيرتيس وجرونينجن في قاع المجموعة دون رصيد.

ومن المقرر أن يستضيف نادي مارسيليا نظيره سلوفان ليبيرتيس بينما سيستضيف فريق يبورتنج براجا نظيره جرونينجن يوم 1 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية.

وخرج ليفربول الإنجليزي بنقطة من ملعب بوردو الفرنسي إثر تعادل الفريقين بهدف لكل والتي تصدرها سيون السويسري بفوزه على روبن كازان الروسي بهدفين لواحد.

كان ليفربول البادئ بالتسجيل بفضل هدف سجله آدم لالانا (ق66)، ولكن جوسي أدرك هدف التعادل لأصحاب الأرض (ق81).

بينما نجح سيون في الفوز على ضيفه روبن كازان الروسي بهدفين لواحد.

حملت ثنائية سيون توقيع بابي موسى كوناتي (ق11 وق82)، بينما سجل هدف الضيوف الوحيد ماكسيم كانونيكوف (ق65).

بهذه النتيجة، يتصدر سيون المجموعة برصيد ثلاث نقاط، يليه بوردو وليفربول ولكل منهما نقطة في رصيده، بينما يحتل روبن كازان المؤخرة بدون نقاط.

ونجح بوروسيا دورتموند في الفوز على ضيفه كراسنودار الروسي رغم تأخره بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في أولى جولات المجموعة ثالثة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي شهدت تعادل جيلان جابالا الآذري سلبيا مع باوك سالونيكا اليوناني.

تقدم كراسنودار بفضل هدف سجله بافيل ماماييف (ق12)، بينما جاء الرد الألماني في نهاية الشوطين الأول بهدف ماثياس جينتير، والثاني بهدف بارك جو هو.

بهذه النتيجة يتصدر بروسيا المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، يليه جيلان جابالا وباوك سالونيكا ولكل منهما نقطة، ثم كراسنودار الروسي في المؤخرة بدون نقاط.