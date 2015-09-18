حاكم عجمان يطّلع على خطط «الأشغال» و «زايد للإسكان»

عجمان- وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على استراتيجية وزارة الأشغال العامة و«برنامج الشيخ زايد للإسكان»، خلال المرحلة المقبلة، وفق الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة، وصولاً إلى تحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة، بجانب الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان في مكتبه في الديوان، معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان.

واستمع سموه إلى شرح واف من معالي الوزير حول البرامج والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي تنفذها الوزارة في إمارة عجمان، التي تتضمن عدداً من المشاريع الخدمية وشبكات الطرق، إضافة إلى خطط برنامج الشيخ زايد للإسكان والمشاريع المستقبلية، التي تخدم المواطنين وتوفر أرقى الخدمات وتؤمن الحياة الكريمة لهم.

تعزيز التعاون

وتناول اللقاء تعزيز مجالات التعاون القائمة بين وزارة الأشغال العامة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ودائرة البلدية والتخطيط وباقي الدوائر في إمارة عجمان. وقد وجه صاحب السمو حاكم عجمان بتذليل المعوقات والصعاب كافة، لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في جعل المواطن على سلم أولوياتها، وتقديم أفضل الخدمات له، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له.

وأعرب معالي وزير الأشغال العامة عن شكره لصاحب السمو حاكم عجمان على حرصه الدائم على متابعة تطور مراحل تنفيذ مشاريع وزارة الأشغال العامة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وتقديم الدعم المتواصل لتنفيذهما.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعبد الله أمين الشرفا المستشار في الديوان، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان،

وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة ،وعدد من كبار المسؤولين.