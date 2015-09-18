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لمرضى السكر.. ضبط السكر فى الدم يقى من الإصابة بالعته والزهايمر

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لمرضى السكر.. ضبط السكر فى الدم يقى من الإصابة بالعته والزهايمر لمرضى السكر.. ضبط السكر فى الدم يقى من الإصابة بالعته والزهايمر
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن السيطرة على مستويات السكر فى الدم قد تساعد على منع العته والزهايمر.

وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة تمنح الأمل لمرضى السكرى من النوع 2، مشيرين إلى أن ضبط مستويات السكر فى الدم قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والأنواع الأخرى من الإعاقات الإدراكية.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات 350000 من المرضى الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 2، ووجد الباحثون فى جامعة جوتنبرج فى السويد أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف السيطرة على السكر فى الدم لديهم خطر أعلى للإصابة بالعته والزهايمر بنسبة أعلى من 50%.

وقال الباحثون وفقًا للدراسة التى قدمت فى الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكرى فى ستوكهولم، إن هذه أول دراسة تلاحظ أن السيطرة نسبة السكر فى الدم تؤثر على خطر الإصابة بالخرف فى المستقبل.

وأضاف الباحثون أن الخرف والزهايمر يصيبان ما يقرب من 47 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، ومعظم الناس الذين يعانون من مرض الزهايمر يتطور لديهم المرض مع مرور الوقت وتنحدر الذاكرة بطريقة أسوأ.

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مصر 365