بالفيديو – ليلة الأبطال والدوري الأوروبي .. النني العربي الوحيد الذي ينجح في هز الشباك

هو اللاعب الوحيد الذي نجح في ذلك. محمد النني يسجل في انطلاق دور مجموعات الدوري الأوروبي. ليس فقط هو العربي الوحيد الذي سجل في انطلاق الدوري الأوروبي بل في دوري أبطال أوروبا أيضا.

النني قاد فريقه بازل لقلب طاولة فيورنتينا في إيطاليا بعدما سجل هدف فوز فريقه بتسديدة صاروخية قبل نهاية المباراة. (شاهد الهدف).

ومن أصل 10 لاعبين عرب في دوري أبطال أوروبا من بينهم محمد صلاح وياسين براهيمي وعادل تعرابت وسفيان فيجولي.

ولم ينجح أي لاعب عربي من بينهم في إحراز أي هدف من فريقه. والحال ذاته في الدوري الأوروبي.

ليكتب محمد النني اسمه وحيدا في قائمة هدافي العرب في الليلة الأولى من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.