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دراسة بريطانية تؤكد: لخبطة الأكل أخطر من التدخين وتسبب معدل وفيات أكبر

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دراسة بريطانية تؤكد: لخبطة الأكل أخطر من التدخين وتسبب معدل وفيات أكبر دراسة بريطانية تؤكد: لخبطة الأكل أخطر من التدخين وتسبب معدل وفيات أكبر
حذرت الأبحاث الطبية الحديثة من الأضرار الصحية الناجمة عن الحميات الغذائية الضارة، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثو مؤسسة الصحة العامة فى بريطانيا عن أن العادات الغذائية الخاطئة هى القاتل الأكبر والمسئول الأول عن ١٠.٨٪ من إجمالى الأمراض الخطيرة التى يصاب بها البشر وكذلك الوفيات، بينما يتسبب التدخين فى ١٠.٧٪ فقط من إجمالى الأمراض.
>وأكدت النتائج أن الأضرار الصحية الأكبر الناجمة عن الحميات الغذائية الخاطئة تنجم عن الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالسكر والملح واللحوم الحمراء وعدم تناول كميات كافية من الخضراوات والفواكه.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد الباحثون فى الوقت نفسه أن المسبب الأول للوفاة المبكرة هى أمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة والانسداد الرئوى المزمن، فيما تحتل الحمية الضارة مركزًا متقدمًا بين قائمة الأشياء المسببة للوفاة.

وأكدت الباحثون أن الإصابة بالسمنة وفرط الوزن هى المسئول عن حدوث 9.5% من الأمراض الصحية، مقارنة بنسبة 7.8% بالنسبة لمرض ارتفاع ضغط الدم، و3% لنقص ممارسة الرياضة و5.8% لتناول الخمور والمخدرات.

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مصر 365