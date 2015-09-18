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عزمي مجاهد يجيب لـ في الجول: هل يتم الاستعانة بحكم أجنبي للقاء القمة

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عزمي مجاهد يجيب لـ في الجول: هل يتم الاستعانة بحكم أجنبي للقاء القمة عزمي مجاهد يجيب لـ في الجول: هل يتم الاستعانة بحكم أجنبي للقاء القمة

أكد عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة أنه تم إرسال خطابات لبعض الاتحادات الأوروبية من أجل استقدام حكما لنهائي كأس بين الأهلي والزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الاثنين المقبل، وأوضح مجاهد في تصريحات سابقة لـFilGoal.com أن المباراة ستقام على ملعب بتروسبورت (طالع التفاصيل).

وطالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للقاء القمة عقب نهاية لقاء فريقه أمام سموحة.

وتحدث مجاهد لـFilGoal.com قائلا:"أرسلنا خطابات لاتحادات إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، وفرنسا من أجل استقدام حكم من إحدى تلك الدول للقاء القمة".

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