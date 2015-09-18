حارس سموحة: تصديات جنش في ركلات الترجيح غير قانونية

أكد المهدي سليمان حارس مرمى سموحة أن التصديات التي قام بها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك في ركلات الترجيح في مباراة الفريقين غير قانونية.

وتصدى جنش لثلاث ركلات ترجيح أمام سموحة ليقود الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر للعام الثالث على التوالي ويستعد لملاقاة الأهلي يوم الاثنين المقبل.

وتحدث المهدي سليمان لقناة "النهار للرياضة" عقب نهاية المباراة قائلا:"جنش يتحرك بشكل مبكر قبل تنفيذ ركلات الترجيح ومن المفترض إعادتها بسبب ذلك الأمر".

وأضاف"الحكم تحدث معنا وطالبنا بعدم التحرك بشكل مبكر، وتحدثت معه مرة أخرى بسبب ما يحدث ولكن لم يحدث أي شيء وظل جنش يتحرك مبكرا".

إذا كيف كان يتغلب سموحة على جنش؟

يجيب سليمان"مندهش للغاية من لجوء لاعبي سموحة لتسديد الركلات بقوة، وعدم الاستماع لنصيحة أحمد شكري"

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وأوضح"جنش يركز في ركلات الترجيح على التحرك مبكرا للأمام في أحد الزاويتين، وكان عليهم التمهل قبل تسديدة الكرة، مثلما أكد شكري".

وأتم حارس مرمى سموحة"شعرت بعد إنقاذي للركلة التي سددها محمد إبراهيم، أننا تأهلنا للنهائي بنسبة 90%، ولكن الحظ لم يحالفنا".

يذكر أن جنش قد قاد الزمالك في وقت سابق أيضا للتغلب على الاتحاد السكندري في ربع نهائي كأس مصر بركلات الترجيح بعد أن تصدى لأكثر من تسديدة.