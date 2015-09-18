يوسف بعد الهزيمة أمام الزمالك: فخور بما قدمته أمام ' منتخب مصر '

أكد محمد يوسف المدير الفني لنادي سموحة فخره بما قدمه الفريق السكندري أمام الزمالك على الرغم من الخسارة.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب سموحة بركلات الترجيح ليواجه الأهلي في نهائي الكأس.

وقدم سموحة أداء طيب وخصوصا في الشوط الأول قبل أن يقود محمود جنش الزمالك للفوز بركلات الترجيح.

وتحدث يوسف في المؤتمر الصحفي عن المباراة قائلا: "المباراة كانت صعبة للغاية".

وأضاف "ولكني فخور بما قدمه فريقي فكنا نواجه منتخب مصر".

وأكمل حديثه قائلا: "الزمالك فرقة كبيرة للغاية ويمتلك عناصر مميزة وفخور بأداء فريقي في المباراة".

وأتم "راضي تماما عن الأداء وقدمنا مباراة كبيرة وفي الأخير خسرنا بركلات الترجيح".