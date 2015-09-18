إصابة محمد إبراهيم.. وشكوك حول لحاقه بالقمة

تعرض محمد إبراهيم لاعب خط وسط الزمالك للإصابة أثناء لقاء فريقه بسموحة في نصف نهائي كأس مصر الذي أقيم يوم الخميس.

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي كأس مصر عقب إقصائه لسموحة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتأهل الزمالك بذلك لملاقاة الأهلي في النهائي الذي يقام يوم الاثنين المقبل في إطار حملة الفريق الأبيض للدفاع عن لقبه الذي حققه العامين الماضيين.

وأصيب إبراهيم بتورم في الكاحل أثناء المباراة وتساور الشكوك الجهاز الفني للزمالك حول إمكانية اللاعب باللحاق بلقاء الأهلي المقبل.

وكان إبراهيم قد أضاع ركلة ترجيح للزمالك، ولكن نجح فريقه في النهاية في التأهل بفضل تصديات محمود عبد الرحيم جنش.