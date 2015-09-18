مدرب حراس الزمالك يوضح لماذا تألق جنش.. ويجيب عن من يكون أساسيا أمام الأهلي

"توقعت أن يتصدى جنش لثلاث ركلات ترجيح" هكذا تحدث أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالزمالك عن تألق حارس الفريق أمام سموحة.

وتصدى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك لثلاث ركلات ترجيح أمام سموحة ليقود فريقه للتأهل لنهائي كأس مصر وملاقاة الأهلي يوم الاثنين المقبل.

وتحدث طاهر عقب المباراة قائلا:"توقعت أن يتصدى جنش لثلاث ركلات أمام سموحة".

وأضاف"طالبته بأن ينظر إلي عقب كل ركلة حتى أستطيع توجيهه بشكل جيد لأنني درست طريقة تسديد لاعبي سموحة لركلات الترجيح جيدا وأعرف أسلوب كل منهم".

وتابع"جنش رائع ويتطور دائما هو وكل الحراس الآخرين".

وعن من يحرس مرمى الزمالك أمام الأهلي في النهائي، أجاب"الأفضل في التدريبات هو من سيكون أساسيا".