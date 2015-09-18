جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب أجهزة كمبيوتر مستعملة وهواتف لاسلكية محظورة

أحبطت جمارك بورسعيد محاولة تهريب أجهزة كمبيوتر وملحقاتها مستعملة وهواتف لاسلكية محظورة، طبقا للائحة قانون الاستيراد، وتعد من النفايات الخطرة طبقا لقانون البيئة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى تلقى إخطارا من أحمد شحاتة مدير عام المكافحة باعتزام أحد شركات الاستيراد والتصدير تهريب عدد من أجهزة الكمبيوتر المستعملة والمحظور استيرادها داخل مشمول إحدى الحاويات القادمة من إيطاليا.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية بالتعاون مع حلمى أبو الحسن مدير عام مكافحة التهريب (عمليات)، وبتفتيش الحاوية تبين وجود ١٠٢٢ جهاز كمبيوتر كامل بالشاشة مستعمل إنتاج ٢٠٠٧،و٣٢٠ طابعة ملونة، و8 هواتف لاسلكية محظور استيرادها طبقا لقانون الاتصالات، و٥٠٥١ قطعة إكسسوار محمول جديد.

وأشار إلى أن يحيى محمد رئيس جمارك المنطقة الشرقية قرر تحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.