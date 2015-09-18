بالصور.. "مرور الجيزة" يرفع 14 سيارة متروكة بشارع فيصل

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل ونائبه اللواء عادل زكى حملاتها المرورية على كل محاور وميادين المحافظة لرصد المخالفات المرورية لكل المركبات وتكثيف رفع السيارات المتروكة للحد من العمليات الإرهابية بناء على تعليمات اللواء طارق نصر مدير الأمن

وتم رصد العديد من المخالفات للسيارات بدون لوحات والدراجات البخارية بدون رخص قيادة وبدون لوحات وتستخدم فى العمليات الإجرامية.

وتمكنت حملة مرورية قادها العقيدان وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث وهانى سلطان مفتش مرور شارع فيصل من رفع 14 سيارة متهالكة ومتروكة بالشوارع وتتسبب فى تكدس مرورى وإعاقة حركة السيارات وتم رفعهم بواسطة أوناش تابعة لإدارة ونقلها لمنطقة الكيلو 10،5 بطريق إسكندرية الصحراوى.

وتواصل الإدارة حملاتها المرورية على كل الميادين لرصد المخالفات ورفع كل السيارات المتروكة بهدف الحد من العمليات الإرهابية وإحداث سيولة مرورية بالميادين والشوارع.