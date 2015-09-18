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زوجة فى دعوى طلاق: "كان يعتدى على خنقا بسلك الكهرباء ليشعر بالرضا"

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زوجة فى دعوى طلاق: "كان يعتدى على خنقا بسلك الكهرباء ليشعر بالرضا" زوجة فى دعوى طلاق: "كان يعتدى على خنقا بسلك الكهرباء ليشعر بالرضا"
قضت محكمة الأسرة بإمبابة بالطلاق للضرر للزوجة "نادية.م" فى الدعوى التى أقامتها ضد زوجها "ناصر.ط" وادعت فيها بالتعدى عليها خنقا بسلك الكهرباء وغيرها من الأدوات الحادة وإجبارها على قبول ذلك ليحصل على المتعة.

وقالت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم 9862 لسنة 2015: تزوجته زواجا تقليديا - صالونات - بعد تزكيته من جيراننا والثناء على أخلاقه، لكنى بعد الزواج اكتشفت أنه مريض بالأنانية ولا يهتم إلا بشعوره بالرضا وأجبرنى على ترك عملى.

وتابعت: "عشت معه 7 أشهر فقط ولم أستطع التحمل ففى كل مرة كان يتعدى على بالضرب والإهانة كنت أكرهه فكان أحيانا يقوم بخنقى بسلك الكهرباء والأدوات الحادة ليشعر بالمتعة والرضا وجعلنى أصاب بنوبات من كثرة الخوف منه.

واستكملت: طلبت الطلاق فرفض وساومنى على التنازل عن كل ما أملكه فى منزلنا وسرق ذهبى وتعدى على والدى لتهديدنا، وبعد يأسى من التوصل مع أهله للطلاق بالمعروف قررت الذهاب لمحكمة الأسرة.

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مصر 365