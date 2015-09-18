طلال السدر في عملين هذا العام

يستعد الممثل والمنتج السعودي طلال السدر لتقديم عملين دراميين هذا العام من خلال شركة إنتاجه.

ويواصل خلال هذه الفترة التحضير والتجهيز للمسلسلين، من خلال عمل كاستينج للمواهب الشابة من الممثلين والممثلات، واستكمال السيناريو والحوار.

العملان سيتم عرضهما العام المقبل على إحدى القنوات الفضائية، ويدور المسلسل الأول في إطار اجتماعي، فيما العمل الثاني تراثي بدوي.

وقدم طلال السدر عملين دراميين كممثل ومنتج من خلال شركته، ففي رمضان الماضي قدم "الذاهبة" على شاشة روتانا خليجية، ومسلسل "بينج" في التلفزيون السعودي رمضان قبل الماضي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي