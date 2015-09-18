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أليسار: أعتذر لأشرف زكي ومدير أعمالي ظلمني

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أليسار: أعتذر لأشرف زكي ومدير أعمالي ظلمني أليسار: أعتذر لأشرف زكي ومدير أعمالي ظلمني

الجمعة 18-09-2015 01:07

أوضحت الراقصة اللبنانية أليسار أن علاقتها بمدير أعمالها انتهت اليوم، موضحة إنه لم يعد يمثّلها مكتفية بالمكتب الإعلامي لها فقط في بيروت، وغير ذلك فلا يوجد شخص يمثلها، على حد تعبيرها.

وأضافت أليسار في تصريحاتها لبرنامج "السادة المحترمون"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مدير أعمالها ظلمها، رافضةً الإفصاح عن أفعاله حتى لا يظن أحد إنها تستعطف الناس، موضحةً إنها تثق في القانون المصري.
وأشارت أليسار إلى إنها لجأت إلى النقابة للحصول على حقها بدلاً من المحاكم التي تستحوذ على الكثير من الوقت والجهد، حسب تعبيرها.

واعتذرت أليسار من نقيب الممثلين على الهواء، قائلةً إنها اعتذرت له بالأمس في النقابة لكنها تعتذر له مرة أخرى أمام الجميع لأن هذا الرجل حامل هم الفن والفنانين، موضحة إنه شرف لها دخولها نقابة الممثلين، ووصفت بـ"بيتها الثاني".

وكان نقيب الممثلين أشرف زكي متواجداً كضيف في البرنامج، إذ أوضح أن سبب وقف أليسار عن التمثيل هو عملها من دون تصريح، والسبب الثاني هو تقدّم مدير أعمالها بشكوى ضدها في النقابة يتّهمها بالإخلال ببنود العقد، في وقت لم يفصح أشرف عن البنود التي أخلت بها اليسار في عقدها مع وكيل أعمالها.

وأشار أشرف إلى إنه تقابل في النقابة مع أليسار وأوضحت له أن أي خطأ حدث قد يكون سوء فهم منها، وأكدت له إنها تحترم نقابة الممثلين، حيث وصف أشرف كلام أليسار بالكلام الطيب، موضحاً أن مشكلة عملها بدون تصريح سيتم تسويتها، أما مشكلتها مع وكيل أعمالها سيتم التحقيق فيها.

 

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