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بالصور: كايت ميدلتون تزور أحد مراكز الرعاية بـ "لوك" جديد

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الخميس 17-09-2015 22:36

بعد 4 أشهر على ولادة طفلتها الأميرة Charlotte، عادت دوقة كامبريدج الأميرة Kate Middleton إلى حياتها الطبيعية، وإستأنفت نشاطاتها الإجتماعية والإنسانية التي لطالما إعتبرتها ضمن أولوياتها.

Middleton البالغة من العمر 33 عاماً، والتي حصلت على مؤخراً على شهادة في الغطس، زارت يوم الخميس مركز Anna Freud في شمال لندن الخاص بالرعاية الصحّية والنفسية للأطفال والشباب، وإلتقت Michael Samuel رئيس المركز الذي عانقها ورحب بها قبل أن يناقشا معاً أوضاع الشباب والأطفال المنتمين لـ Michael Samuel.

وخلال الزيارة، تألقت Kate بفستان أنيق باللونين الأسود والأبيض، من مجموعة Ralph Lauren الجديدة، يبلغ ثمنه حوالي الـ 1590 دولار أمريكي، حسب ما ذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية.

أميرة البساطة والأناقة،كما يصفها جمهورها، لفتت أنظار الباباراتزي إلى قصة الشعر الجديدة التي إعتمدتها مع غرة على الوجه، لكن الآرتء إختلفت حولها، فالبعض رأى أنها تليق بها، على عكس البعض الآخر الذي قال إنها لا تناسب شكل وجهها.

يشار إلى أن الدوقة Kate Middleton، هي من أكثر النجمات عرضة للشائعات، فمنذ فترة ذكرت إحدى الصحف انها حامل بطفلها الثالث من زوجها الأمير William.

 

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