محلب يوجه رسالة للصحفيين عن طريق النقيب.. ويؤكد: كنت أرحب بالنقد وأخلصت

قال نقيب الصحفيين، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس حكومة تسيير الأعمال، طلب منه فى اتصال هاتفى أن ينقل إلى الصحفيين أنه عمل بإخلاص واجتهاد ما استطاع، وأنه كان مقدرا لدور الصحافة والإعلام إلى أقصى الحدود.

وأضاف فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن المهندس إبراهيم محلب تابع قائلا فى رسالته للصحفيين، إنه كان يرحب بالنقد، وتحمل فى كثير من الأحيان الهجوم القاسى الذى بلغ حد التجنى والتحامل، بصدر رحب ورفض أن يلجأ إلى استخدام حقه القانونى، حتى لا يفهم أنه مع تقييد الحريات، وإدراكاً منه لدور الصحافة ورسالتها، وتقديرا واعتزازا لمكانة نقابة الصحفيين.

جاءت تدوينة قلاش كالتالى: "فى اتصال ودى جرى بيننا، طلب منى المهندس إبراهيم محلب، أن أنقل إلى زملائى أعضاء مجلس النقابة وجميع الصحفيين، أنه عمل بإخلاص واجتهاد ما استطاع، وأنه كان مقدرا لدور الصحافة والإعلام إلى أقصى الحدود، وأنه كان يرحب بالنقد، وتحمل فى كثير من الأحيان الهجوم القاسى الذى بلغ حد التجنى والتحامل، بصدر رحب ورفض أن يلجأ إلى استخدام حقه القانونى، حتى لا يفهم أنه مع تقييد الحريات، وإدراكا منه لدور الصحافة ورسالتها، وتقديرا واعتزازا لمكانة نقابة الصحفيين".



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