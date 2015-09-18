"الرى": إزالة 5 آلاف و907 حالات تعدٍ ضمن الحملة القومية لإنقاذ النيل

أكد المهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية النيل، أن إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها ضمن أعمال الحملة القومية لإنقاذ النيل بلغ 5 آلاف 907 حالات تعدٍ على نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى 5 يناير الماضى، لاستهداف إزالة 50 ألفا و399 حالة.

وأضاف المهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية النيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن "فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، وأننا ماضون بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات".

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات الواقعة على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص الخط الساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل، مؤكدا أنه سيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.

وكشف وزير الموارد المائية والرى، أنه تمت إزالة أكثر من 17 ألف حالة تعد على الترع والمصارف، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل تحسين نوعى للمياه تبدأ من أسوان جنوبا، موضحا أنه سيتم قريبا إعلان محافظة أسوان خالية تماما من التلوث الصناعى والصحى بمياه النيل، ولافتا إلى أن المتابعة فى حملات الإزالة ستجعل المتعدى على النيل يفكر أكثر من مرة قبل تكرار تعديه".

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